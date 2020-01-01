В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер
Первый украинский разведывательный беспилотник Берегиня напечатан из карбона на 3D-принтере.
В Укроборонпроме презентовали первый военный беспилотный летательный аппарат Берегиня отечественного производства. Об этом 21 января сообщила пресс-служба госконцерна.
Отмечается, что квадрокоптер для разведывательных операций был разработан ОАО Меридиан им. С.П.Королева, входящим в состав Укроборонпрома. Предприятие получило запрос на разработку беспилотника от Министерства обороны в марте 2019 года.
Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.
Как указали в Укроборонпроме, рама квадрокоптера напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до двух килограммов.
Время полного развертывания комплекса при условии подготовки операторов - до двух минут, замена аккумулятора - до одной минуты.
Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
Квадрокоптер оснащен двумя камерами - цифровой и аналоговой. Изображение с него передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
Подчеркивается, что в отличие от беспилотников для гражданских нужд Берегиня имеет защищенные каналы связи и защищает пилота от обнаружения.
Cмотрите фотогалерею: В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер
Напомним, в октябре 2019 года КБ Южное представило сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка.
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