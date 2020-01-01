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В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер

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Первый украинский разведывательный беспилотник Берегиня напечатан из карбона на 3D-принтере.
Руководитель проекта по созданию квадрокоптера Берегиня Максим Шеремет
Руководитель проекта по созданию квадрокоптера Берегиня Максим Шеремет
facebook.com/ukroboronprom
 
В Укроборонпроме презентовали первый военный беспилотный летательный аппарат Берегиня отечественного производства. Об этом 21 января сообщила пресс-служба госконцерна.
 
Отмечается, что квадрокоптер для разведывательных операций был разработан ОАО Меридиан им. С.П.Королева, входящим в состав Укроборонпрома. Предприятие получило запрос на разработку беспилотника от Министерства обороны в марте 2019 года.
 
Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.
 
Как указали в Укроборонпроме, рама квадрокоптера напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до двух килограммов.
 
Время полного развертывания комплекса при условии подготовки операторов - до двух минут, замена аккумулятора - до одной минуты.
 
Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
 
Квадрокоптер оснащен двумя камерами - цифровой и аналоговой. Изображение с него передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
 
Подчеркивается, что в отличие от беспилотников для гражданских нужд Берегиня имеет защищенные каналы связи и защищает пилота от обнаружения.
 
 
 

Напомним, в октябре 2019 года КБ Южное представило сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка.

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Теги: видео, фото, разработки, беспилотник, Укроборонпром, дрон
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Источник: korrespondent.net

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