В Николаеве коп прикрывал группу наркодилеров

Полицейский сам употреблял психотропы, а также распространял их среди коллег-полицейских.

В Николаеве полицейский прикрывал наркокартель по производству амфетамина. Об этом в среду, 22 января, сообщает пресс-служба ГБР.

Читай также: Снова сорвался: Рэпера Гуфа положат в клинику из-за проблем с наркотиками

По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, которая занималась изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.

Обнаружены гранаты dbr.gov.ua

Изъято оружие dbr.gov.ua

Читай также: Малюська рассказал, как уменьшить количество заключенных

В результате обысков по местам незаконного производства психотропных и проживания участников группировки изъяты амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.

Следствие продолжается. Два человека задержаны, решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения.

Проведены обыски dbr.gov.ua

Банду крышевал коп dbr.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Канаде установили автомат с наркотиками. Автомат будет выдавать безопасную дозу наркотического средства зарегистрированным наркоманам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.