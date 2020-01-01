Гончарук: Честная конкуренция - наша религия
Премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, в Давосе провел первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового президента. Об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.
Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине.
Гончарук отметил, что в ходе встречи обсуждался потенциал дальнейшего партнерства с Украиной. По его словам, сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину.
Глава Кабмина напомнил, что Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году, а темпы инфляции продолжают падать.
Также Гончарук назвал нововведения, которые улучшают условия ведения бизнеса в Украине:
- - заработал Кодекс о банкротстве;
- - вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности;
- - отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021)
- - продолжается дерегуляция бизнес-деятельности.
"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - сказал Гончарук, подчеркнув, что будет за это бороться.
Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google
Ранее сообщалось, что Зеленский в Давосе зазывал инвесторов "няней". Он пообещал ввести новые стимулы для инвестирования в Украине.
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