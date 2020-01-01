СМИ узнали, как живется в СИЗО убийце Даше Лукьяненко

Жестокое убийство 11-летней девочки в Одесской области в 2019 году потрясло всю страну.

Журналисты узнали, как живется в СИЗО обвиняемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Напомним, жестокое убийство девочки произошло в селе Ивановка Одесской области. В преступлении был признан виновным сосед - 22-летний Николай Тарасов.

Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

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Николай Тарасов содержится в общей камере с 3 соседями. Жалоб на условия в СИЗО от преступника не поступало. К общественным работам он не привлекался. К труду заключенные приступают по собственному желанию или по разрешению суда, следователя.

Официальный ответ Южного межрегионального управления Пушкинская

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Свидания с родственниками Николаю не запрещены, однако за все время заключения его никто не навещал. В соответствии с законом, близкие могут навещать заключенного 3 раза в месяц по 4 часа.





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Ранее сообщалось о том, что 11-летняя Даша Лукьяненко пропала в селе Ивановка Одесской области. Это произошло 13 июня 2019 года. Девочка пропала по пути в танцевальный кружок.

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Изувеченное тело Даши нашли 19 июня в выгребной яме во дворе Николая Тарасова. По информации следователей, мужчина надругался над ребенком. Он попытался изнасиловать девочку, но из-за не состоявшейся эрекции Николай ударил Дашу острым предметом, а тело спрятал в яме.

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