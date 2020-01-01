За задержки соцвыплат и зарплат украинцам будут платить компенсацию
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Правительство планирует внедрить систему компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект будет представлен в парламент. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.
Отмечается, что для устранения коррупционных рисков Кабмин предусмотрел исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, по которым будет проводится компенсация в случае задержки выплат:
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- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
При этом не уточняется, идет ли речь только о зарплатах бюджетников, получающих выплаты напрямую от государства, или вообще о любых официальных зарплатах.
Напомним, Гончарук считает, что Украине следует упростить процедуры трудоустройство. По мнению премьера, нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства.
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