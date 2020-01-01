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За задержки соцвыплат и зарплат украинцам будут платить компенсацию

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В Кабмине собрались подавать в Раду законопроект, предусматривающий такую норму.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

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Правительство планирует внедрить систему компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект будет представлен в парламент. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что для устранения коррупционных рисков Кабмин предусмотрел исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, по которым будет проводится компенсация в случае задержки выплат:

При этом не уточняется, идет ли речь только о зарплатах бюджетников, получающих выплаты напрямую от государства, или вообще о любых официальных зарплатах.

Напомним, Гончарук считает, что Украине следует упростить процедуры трудоустройство. По мнению премьера, нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства.

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Теги: Кабмин, Гончарук, зарплата, соцвыплаты, законопроект, компенсации
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