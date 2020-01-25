Водитель микроавтобуса Mercedes Vito сбежал, оставив на месте двух пострадавших товарищей.

В ночь на субботу в Ирпене под Киевом трое мужчин на микроавтобус Mercedes Vito протаранили три автомобиля и врезались в МАФ на улице Соборной. Об этом сообщает Информатор в субботу, 25 января.

Отмечается, что сначала мужчины попытались напасть на жителя Ирпеня. Тот сумел скрыться и сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре копы увидели Mercedes с подозреваемыми и попытались его остановить, но автомобиль лишь набрал скорость. Началась погоня.

"В центре Ирпеня погоня оборвалась. Здесь Mercedes влетел в Seat, отбросив того в Lanos, а после продолжил движение и смял пополам Ford. Финишной чертой оказался киоск возле остановки, который от удара развернуло вглубь тротуара", – говорится в сообщении.

Водитель Vito сбежал, оставив на месте двух пострадавших товарищей. Их с разными травмами забрали в одну из больниц Бучи. Все детали ДТП устанавливает полиция.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом компания на авто разбила три машины и врезалась в МАФ

Ранее на этой неделе в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Также в Киеве на проспекте Науки столкнулись легковушка Mitsubishi Space Star и грузовик ГАЗель. Разбитыми оказались еще пять припаркованных авто, пострадали четыре человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet