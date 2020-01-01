Пожар в Авдеевке: двое погибших

Возгорание произошло на летней кухне. Спасатели обнаружили на месте пожара тела двух мужчин 49 и 58 лет.

В Авдеевке в пожаре погибли два человека dsns.gov.ua

В результате пожара в Авдеевке Донецкой области погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в воскресенье, 26 января.

Как установили спасатели, пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни (1971 года рождения и 1962 года рождения).

"25 января в 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, что произошел в хозяйственной постройке по адресу: город Авдеевка, ул. Независимости", - уточнили в ГСЧС.

Ранее в Луганской области произошел масштабный пожар на стеклозаводе в Лисичанске. Огонь распространился на 800 кв. м. Над ликвидацией пожара работали 26 спасателей.

Также сообщалось о крупном пожаре в Мебельном городке на Петропавловской Борщаговке под Киевом. Спасатели боролись с огнем более трех часов.

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