В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса

В Украине аферисты воспользовались появлением вируса в мире и уже придумали способ на этом заработать.

Мошенников уже разоблачили, они ответят по полной

На фоне распостранившегося в Китае коронавируса в мире поднялась паника, которой пользуются мошенники, пишет в понедельник, 27 января, Сегодня.

Так, на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".

В описании "товара" говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".

Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая".

Владелец "чудо-вакцины" живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой "пустышки" составляет 2,5 тыс. гривен.

Как известно, официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.

И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet