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В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса

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В Украине аферисты воспользовались появлением вируса в мире и уже придумали способ на этом заработать.
Мошенников уже разоблачили, они ответят по полной
Мошенников уже разоблачили, они ответят по полной
 
На фоне распостранившегося в Китае коронавируса в мире поднялась паника, которой пользуются мошенники, пишет в понедельник, 27 января, Сегодня.
Так, на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".
 
В описании "товара" говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".
 
Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая".
 
Владелец "чудо-вакцины" живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой "пустышки" составляет 2,5 тыс. гривен.
 
Как известно, официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.
 
И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.
 
Напомним, Корреспондент писал о количестве пораженных коронавирусом людей. Это последние свежие данные об инфицированных.

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Теги: Минздрав, вакцина, мошенничество, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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