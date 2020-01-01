Москалькова: Мне неизвестно о новом обмене пленными

Омбудсмен РФ Москалькова заявила, что ей не известно о договоренности, о новом обмене пленными между РФ и Украиной.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не располагает информацией о договоренностях РФ и Украины по организации нового обмена пленными. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, омбудсмен заявляет, что об обмене пленными должны договориться Владимир Зеленский и Владимир Путин, а ей о таких договоренностях неизвестно.

Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало, - сказала она.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о новом обмене.

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