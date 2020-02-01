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Названо имя женщины-медика, погибшей на Донбассе

Комментариев: 9
Сержанту Клавдии Сытник было 33 года, у нее осиротела дочь 2008 года рождения. Женщина погибла, когда несла лекарство больному бойцу.
Сержант Сытник Клавдия Владимировна
Сержант Сытник Клавдия Владимировна
facebook.com/93OMBr

В районе Новотошковское Луганской области в результате обстрела погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник.  Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Холодный Яр в Facebook.

"Сегодня мы потеряли бойца. От обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король). Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты", - говорится сообщении.

По данным военных, в это время этот участок фронта сепаратисты обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

 

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Теги: медики, врачи, врач, донбасс, обстрел, погибшие, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:38
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
Преступный приказ -"не стрелять" уносит жизни наших защитников. Жаль, что нашему говнокомандующему все по балалайке. Царствие небесное Клавдии.
Антибес    01.02.2020, 22:01
Оценка:  -8
Антибес
Не надоело ещё смешить людей,пиарясь на крови?Напишите ещё:"Увидев молодую женщину,российские бандиты подкатили 152-мм гаубицу и прицельно начали стрелять по Героине,пока цинично не попали в неё".
ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:34
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
Зря ваш папа не пользовался по жизни презервативами.
MrBlackXXX    01.02.2020, 21:47
Оценка:  -8
MrBlackXXX
"Когда несла лекарство больному бойцу".Бля,я сейчас расплачусь от умиления,читая этот бред.Больных бойцов не держат на передовой,во избежании заражения окружающих.Могли бы написать:"Погибла во время эвакуации раненого бойца".Может тогда бы и поверил.
ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:35
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
Вообще то всем в Украине глубоко нас_рать, вы что вы там верите на своей ватнолаптежной маскве.
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:07
Оценка:  +8
wahmurkadurnaya
Ну що, Нєлох, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"? Чи ви ще на курорті?
П    01.02.2020, 21:20
Оценка:  +11
П
На мальдивах
Letohradek    01.02.2020, 21:39
Оценка:  +6
Letohradek
Зэбил, у тебя пластинка заела! Тобою избранный крысеныш наживается на крови! К нему нет вопросов?
ВосставшийИзБана    01.02.2020, 22:06
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
В омані.
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