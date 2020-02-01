Названо имя женщины-медика, погибшей на Донбассе

Сержанту Клавдии Сытник было 33 года, у нее осиротела дочь 2008 года рождения. Женщина погибла, когда несла лекарство больному бойцу.

В районе Новотошковское Луганской области в результате обстрела погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник. Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Холодный Яр в Facebook.

"Сегодня мы потеряли бойца. От обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король). Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты", - говорится сообщении.

По данным военных, в это время этот участок фронта сепаратисты обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

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