Пограничники объяснили новый паспортный режим с РФ

С 1 марта 2020 года для путешествия в Россию потребуется загранпаспорт. Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля, сообщили в ГПСУ.

С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении. Государственная пограничная служба Украины объяснила, почему вводится такой порядок пересечения границы с этой страной.

Как известно, соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056. Граждане Украины, которые ранее выбывших за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

По информации ГПСУ, такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

В ведомстве отмечают, что уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних Украинский за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Впрочем, частые подделки внутренних паспортов (переклеенные фото и поддельные печати) не характерны для паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, в 2019 году украинские пограничники выявили и пресекли 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. Стоит заметить, что с 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией - 73 были именно внутренние паспорта.

ГНСУ напомнил, что во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип) . При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывальной зоны.

Во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывания за рубежом (например, в командировке), отметили в ведомстве.

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

Напомним, пассажиропоток из Украины в РФ продолжает падать. По итогам прошлого года пассажиропоток в Россию упал на 10%. Украинцы все больше выбирают направление ЕС.

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