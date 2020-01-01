В Виннице из храма украли мощи святого

Ранее судимый за убийство мужчина украл из храма мощи святого и подарил их своему товарищу.

Злоумышленнику грозит до шести лет заключения прес-служба Нацполіції

В Виннице в субботу, 1 февраля, полицейские задержали подозреваемого в похищении святых мощей из храма. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник в полдень 31 января зашел в Крестовоздвиженский храм и вынес мощи святого Николая.

"Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - говорится в сообщении.

пресс-служба Нацполиции

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

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