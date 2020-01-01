Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице из храма украли мощи святого

Комментариев: 0
Ранее судимый за убийство мужчина украл из храма мощи святого и подарил их своему товарищу.
Злоумышленнику грозит до шести лет заключения
Злоумышленнику грозит до шести лет заключения
прес-служба Нацполіції

В Виннице в субботу, 1 февраля, полицейские задержали подозреваемого в похищении святых мощей из храма. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник в полдень 31 января зашел в Крестовоздвиженский храм и вынес мощи святого Николая.

"Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - говорится в сообщении.

 пресс-служба Нацполиции
 

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Ранее сообщалось, что в церкви Львова девочка пыталась вскрыть вены. Девочка хотела порезать себе вены в церкви в пятницу, 13 сентября. Люди и полицейские предотвратили самоубийство.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, ограбление, Винница, кража, храм, мощи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь