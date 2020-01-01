Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб Полиция

В воскресенье, 2 февраля, в Запорожье на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и легковушка. Водитель автомобиля погиб на месте событий. Об этом сообщает полиция.

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“На регулируемом светофором железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля и грузового вагона локомотива. Водитель легковушки погиб. По данному факту возбуждено уголовное производство“ - говорится в сообщении.

Около 11:00 водитель автомобиля “Дэу Ланос“, двигаясь по улице Стартовой, на регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде, допустил столкновение с вагоном локомотива.

Мужчина 1975 года рождения погиб на месте происшествия

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“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование“ - подытожили в полиции.

В Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб Полиция

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