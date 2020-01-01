Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма - Эрдоган

Президент Турции Эрдоган заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Правительство Турции не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом 3 февраля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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“Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом“, - отметил Эрдоган.





Напомним, Кремль пригласил Эрдогана в аннексированный Крым.

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