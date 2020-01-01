Зеленский встретился с Эрдоганом: детали

В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Киев с официальным визитом.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Торжественная церемония встречи состоялась возле Мариинского дворца в Киеве. Зеленский и Эрдоган осмотрели строй почетного караула. Затем прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.

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Президенты проведут встречу в формате тет-а-тет. Затем состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе визита турецкого президента в Украину будут подписаны двусторонние документы.

Отмечается, что главы двух государств проведут совместный брифинг, а также примут участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.

Напомним, перед визитом к Зеленскому Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ. Президент Турции сделал важное заявление перед визитом в Киев.

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