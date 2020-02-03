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Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского

Комментариев: 8
В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны.
СМИ узнали зарплату Мендель
СМИ узнали зарплату Мендель
Iuliia Mendel/Facebook

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы. В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает УНН.

"В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Мендель обвинили в странном поведении. Пресс-секретарь президента во время интервью Зеленского выглядывала из-за стены и странно махала руками.

Мендель озвучила свою зарплату

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Теги: пресс-служба, Владимир Зеленский, зарплата, прес-секретар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Сливной-Бачок    03.02.2020, 20:24
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Спросите её, если у неё приоритетом является Украина или Израиль?
А это её настоящие волосы или парик?
Сливной-Бачок    03.02.2020, 20:22
Оценка:  +3
Сливной-Бачок
Некуйово она себе напилась кофе, аж на 370 000.
Что-то на фото нет людей вообще.
Она там кофе только пьет или ещё чтонибудь умеет?
shk67    03.02.2020, 20:07
Оценка:  +6
shk67
Окуевшая шидошмара!
shk67    03.02.2020, 20:08
Оценка:  +5
shk67
При окладе 27 т получаем на руки 53 т. Охеренные надбавочки!
Брюква_и_Клюква    03.02.2020, 20:03
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Однозначно, девка сексуальная. Но на этом ее плюсы заканчиваются. Поэтому вопрос: за что ей платят $2000 в месяц? За упругую жoпу? Так у нас таких девок навалом, давайте каждой платить.
П    03.02.2020, 20:10
Оценка:  +1
П
Можешь - плати.
Брюква_и_Клюква    03.02.2020, 20:25
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Зачем? У меня дома есть упругая попка, всем обеспечена. А этой девке платишь ты из налогов на твою нищенскую пенсию. Подумай, чувак.
Woodbrother    03.02.2020, 20:00
Оценка:  +7
Woodbrother
Жирно так клоун ЗЕ разбазаривает народные деньги своим дружбанам.
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