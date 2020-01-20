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Мендель объяснила, почему закрыла комментарии в Instagram

Комментариев: 5
Комментарии были отключены не только в Instagram, но также и на YouTube-канале Офиса президента.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
Юлия Мендель Фейсбук

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Причиной отключения комментариев на Instagram-странице Офиса президента стала массированная атака ботов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет hromadske.

Как сообщается, комментарии были отключены не только в Instagram, но также и на YouTube-канале ОП.

В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса Президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube, - говорится в сообщении.

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В то же время Мендель отметила, что возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, а также на личных страницах Зеленского.

Для справки. Офис президента имеет собственные аккаунты в Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и YouTube, отдельные от персональных аккаунтов Владимира Зеленского в тех же социальных сетях.

Напомним, сегодня ранее стало известно, что на странице Офиса президента в Instagram отключили функцию комментирования публикаций, а также исчезли все старые комментарии, которые пользователи оставляли.

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Теги: Мендель, Офис президента, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:44
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Сексуальная девка! К сожалению, на этом ее достоинства заканчиваются.
nommu1    20.01.2020, 20:32
Оценка:  +7
nommu1
'Причиной отключения комментариев на Instagram-странице Офиса президента стала массированная атака ботов'
Теперь надо лайки отслеживать. Как в РФ. Выбрали? Кушайте теперь
FPN    20.01.2020, 20:30
Оценка:  -8
FPN
ПОЧТА ПРЕЗИДЕНТА ТОЖЕ ОТКЛЮЧЕНА, ТАК УБРАТЬ АДРЕС С САЙТА ПРЕЗИДЕНТА!
nommu1    20.01.2020, 20:32
Оценка:  +7
nommu1
в смысле почта отключена?
Андрей    20.01.2020, 20:22
Оценка:  +12
Андрей
БРЕХЛО!!!
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