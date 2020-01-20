Мендель объяснила, почему закрыла комментарии в Instagram

Комментарии были отключены не только в Instagram, но также и на YouTube-канале Офиса президента.

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Причиной отключения комментариев на Instagram-странице Офиса президента стала массированная атака ботов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет hromadske.

Как сообщается, комментарии были отключены не только в Instagram, но также и на YouTube-канале ОП.

В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса Президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube, - говорится в сообщении.

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В то же время Мендель отметила, что возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, а также на личных страницах Зеленского.

Для справки. Офис президента имеет собственные аккаунты в Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и YouTube, отдельные от персональных аккаунтов Владимира Зеленского в тех же социальных сетях.

Напомним, сегодня ранее стало известно, что на странице Офиса президента в Instagram отключили функцию комментирования публикаций, а также исчезли все старые комментарии, которые пользователи оставляли.

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