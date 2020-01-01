Султан в Киеве. Зачем приехал Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Украину с официальным визитом, это уже вторая его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев было много разговоров, что стороны могут договориться о зоне свободной торговли, в результате которого Украину наполнят дешевые турецкие фрукты и овощи.

Зоны свободной торговли все еще нет, а удивил Эрдоган, в первую очередь, своим кортежем и приветствием “Слава Украине!”.

Корреспондент.net собрал подробности первого дня визита турецкого лидера.

Договоры

В итоге по Зоне свободной торговли стороны подписали только Меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о Соглашении о зоне свободной торговли. Само соглашение еще не финализировано. Пока Зеленский только рассказал, что у него с Эрдоганом есть цель повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов.

Подписано Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Оно предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживающих на территории государства другой договорной стороны. Следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспортам.

Министры обороны двух стран подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также Протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 миллионов долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Россия

Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Эрдоганом они обсудили вопросы агрессии России в регионе:

"Мы обсудили вопросы войны на Донбассе, аннексию крымского полуострова, нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе. Во всех этих вопросах нам максимально важна поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении".

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины, в том числе крымских татар.

Также президенты обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу Tanap в Украину.

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Эрдоган приехал в Киев "очень вовремя". По мнению эксперта, перед турецким лидером сейчас стоит весьма непростой выбор: уйти из Идлиба, уступив Путину и показав свою неспособность конкурировать с ними в Сирии, или решиться на серьезную конфронтацию с Москвой. Судя по всему, Эрдоган выберет второе.



"И ровно в этот момент турецкий лидер проводит переговоры с Владимиром Зеленским, приветствует украинских воинов словами "Слава Украине!" (не самое любимое словосочетание в Москве), говорит о том, что Турция никогда не согласится с аннексией Крыма и будет поддерживать права крымских татар", - подчеркивает Портников.

В это же самое время Меджлис планирует марш крымских татар на Крым.

Крым

Эрдоган действительно публично повторил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

"Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с инфраструктурой жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект", - завил Эрдоган на пресс-конференции с Зеленским.

Президент Турции выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.

В Кремле, кстати, тут же заявили, что не согласны с позицией Эрдогана по Крыму и крымским татарам и пригласили его посетить оккупированный полуостров.

"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кортеж

Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 автомобилей. Соответствующее видео обнародовали очевидцы.