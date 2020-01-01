Около двух десятков жертв: В Днепре задержан 60-летний педофил

Мужчину подозревают в изнасиловании около двух десятков детей.

Вчера, 3 февраля, в Днепре 60-летнему мужчине объявили о подозрении в изнасиловании семнадцати несовершеннолетних, а также в сборе детской порнографии.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Следствие установило, что 60-летний мужчина на протяжении нескольких лет искал подходящих детей, отвозил из в безлюдные места, заставлял имитировать действия сексуального характера, снимал все это на фотоаппарат и отнимал ценные вещи.

Педофила разоблачили случайно. Несколько месяцев назад его поймали и обвинили в разбойном нападении на ребенка. В ходе этого расследования был инициирован обыск в квартире злоумышленника. Там и нашлись фото и видео порнографического характера с участием детей.

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На данный момент мужчине сообщено о подозрении по части 5 статьи 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. В случае подтверждения вины на подозреваемого ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, под Одессой осудили 63-летнего педофила. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

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