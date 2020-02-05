Самый преданный союзник: Сенцов встретился с канадским премьером Трюдо

Глава канадского правительства обсудил с украинским режиссером проблему украинских политзаключенных в РФ.

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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов во время своего визита в Канаду встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Об этом Трюдо сообщил в Twitter.

Как политзаключенный Олег Сенцов проявил незаурядную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его работе в борьбе за права угнетенных и незаконно заключенных, и я подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, - написал премьер.

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Сам Олег Сенцов также опубликовал у себя в Фейсбуке селфи с канадским премьером, сопроводив снимок подписью:

С одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.

Напомним, Сенцов заявил, что единственный путь к миру на Донбассе - это поражение. С таким заявлением Сенцов обратился к Зеленскому.

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