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Рябошапка рассказал, когда будут результаты расследования прослушки Гончарука

Комментариев: 2
Генпрокурор Рябошапка рассказал, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Офис Президента

Служба безопасности Украины примерно через неделю обнародует результаты расследования прослушки кабинета премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка во время заседания Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет Страна.

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При этом Рябошапка заявил, что не имеет данных о расследовании.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели. Поставленный Зеленским срок истек в прошлую пятницу. 

Напомним, ранее СМИ писали, что Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука.

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Теги: Рябошапка, прослушка, генпрокурор, Гончарук, СБУ
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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    05.02.2020, 18:29
Оценка:  0
Сливной-Бачок
А когда будем судить Вора Коломойского, который своровал $Миллиард помощи США, который ищет в ПриватБанке?
Или Жи.д Рябошапка своего хозяина Жи.да Коломойского судить не может?
Адепт_реформ    05.02.2020, 17:34
Оценка:  0
Адепт_реформ
Я уже жду с нитерпением ризультатав раследования, пасматрите под диваном а то мож там майор мельниченко до сих пор с магнитофон ом сидит.
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