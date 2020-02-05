Рябошапка рассказал, когда будут результаты расследования прослушки Гончарука
Служба безопасности Украины примерно через неделю обнародует результаты расследования прослушки кабинета премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка во время заседания Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет Страна.
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При этом Рябошапка заявил, что не имеет данных о расследовании.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели. Поставленный Зеленским срок истек в прошлую пятницу.
Напомним, ранее СМИ писали, что Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука.
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