Рябошапка рассказал, когда будут результаты расследования прослушки Гончарука

Генпрокурор Рябошапка рассказал, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.

Служба безопасности Украины примерно через неделю обнародует результаты расследования прослушки кабинета премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка во время заседания Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет Страна.

Читай также: Рябошапка о прослушке: У каждого олигарха своя мини-спецслужба

При этом Рябошапка заявил, что не имеет данных о расследовании.



Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели. Поставленный Зеленским срок истек в прошлую пятницу.



Напомним, ранее СМИ писали, что Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.