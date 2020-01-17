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Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука

Комментариев: 4
Президент Зеленский поставил задачу перед правоохранительными органами.
Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука
Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели, сообщается на сайте ОП. 

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Президент провел встречу с руководителями СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса Генерального прокурора и Управления государственной охраны.

Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, - подчеркнул Владимир Зеленский

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Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, а также выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет, - отметил он

Зеленский потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. 

Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука
Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука
Офис президента

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение. 

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи  глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.

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Теги: Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, прослушка, расследование
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Комментариев (4)
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Letohradek    17.01.2020, 14:21
Оценка:  +19
Letohradek
Гнать пинком под зад охрыпшую крысу из президентского кресла!
WTF2wtf    17.01.2020, 14:21
Оценка:  +28
WTF2wtf
Логичный вопрос ... который возникает первым делом.
WTF2wtf    17.01.2020, 14:31
Оценка:  +23
WTF2wtf
У тех же россиян никто не сливает в сеть обсуждения руководства по поводу ведения военных действий на Донбассе, об объемах поставок туда боеприпасов и вооружений, о финансировании оккупированной части Украины и вояк там ...
WTF2wtf    17.01.2020, 14:32
Оценка:  +24
WTF2wtf
Многое сливают уже рядовые исполнители россиян, но никаких сливов на уровне правительства и всяких советников президента ...
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