Президент Зеленский поставил задачу перед правоохранительными органами.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели, сообщается на сайте ОП.

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Президент провел встречу с руководителями СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса Генерального прокурора и Управления государственной охраны.

Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, - подчеркнул Владимир Зеленский

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Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, а также выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет, - отметил он

Зеленский потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука Офис президента

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение.

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.