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В Николаеве пьяный таксист гнался за "гномиками"

Комментариев: 1
Патрульные Николаева остановили нетрезвого водителя такси, который объяснил нарушение ПДД погоней за вымышленными существами.
Авто пьяного таксиста
Авто пьяного таксиста
0512.com.ua

Патрульные Николаева остановили водителя легкового автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Водитель оказался нетрезв и объяснил свои действия погоней за “гномиками“.  Об этом сообщает 0512.ua

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На одной из улиц города патрульные заметили, как машина такси нарушает правила дорожного движения. Они остановили автомобиль и пообщались с водителем. Он был в нетрезвом состоянии.

Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что гонялся по Николаеву за “гномами“, которые “украли“ у него глиняные кувшины.

Вы говорите, что гномики вышли из АТБ? - Да, такие бородатые, маленькие. - И что они делали? - Я собираю глиняные кувшины. И они понесли 5 кувшинов с собой. - Они вам их хотели продать? - Нет, они у меня украли. - И вы от них убегали. - Я погнался за ними, - рассказал патрульным водитель.

Напомним, ранее таксист заставил пассажира раздеться за отказ оплатить проезд. 

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Теги: Николаев, Таксист, Полиция
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Комментариев (1)
МаксимУм    06.02.2020, 10:07
Оценка:  +1
МаксимУм
Он точно только пьяный? Таким людям права на вождение нужны?
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