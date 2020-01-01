Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Оружие" в Раде: УГО прокомментировало инцидент

Комментариев: 0
Госохрана обнародовала фото, на котором у сотрудника на поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет.
УДО обнародовала снимок, на котором у сотрудника на поясе отсутствует оружие
УДО обнародовала снимок, на котором у сотрудника на поясе отсутствует оружие
facebook.com/udoukyiv

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение сотрудниками УГО в здании Верховной Рады огнестрельного оружия, продемонстрировали отсутствие такового. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Кроме того, госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО на поясе отсутствует оружие.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения", – подчеркнули в службе.

Ранее сегодня сообщалось, что нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Рады. На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: оружие, фото, Рада, Верховная Рада, охрана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь