"Оружие" в Раде: УГО прокомментировало инцидент

Госохрана обнародовала фото, на котором у сотрудника на поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет.

УДО обнародовала снимок, на котором у сотрудника на поясе отсутствует оружие facebook.com/udoukyiv

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение сотрудниками УГО в здании Верховной Рады огнестрельного оружия, продемонстрировали отсутствие такового. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Кроме того, госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО на поясе отсутствует оружие.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения", – подчеркнули в службе.

Ранее сегодня сообщалось, что нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Рады. На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием.

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