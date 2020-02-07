В Харькове мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика

Подозреваемый задержан.

В Харькове задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего парня. Насильника поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

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Как сообщается, 6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.

При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

После выезда на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Напомним, ранее под Харьковом мужчину судят за изнасилование школьницы.

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