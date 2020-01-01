В Донецкой области пропала 16-летняя девочка

Полицейские прочесывают леса и поля.

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В Донецкой области продолжаются поиски несовершеннолетней Юлии Жолобович, которая пропала в ночь с 5 на 6 февраля. Полицейские отрабатывают территорию Бахмутского и прилегающих районов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, более ста полицейских обследуют сейчас поля, лесополосы, опрашивают жителей, проверяют автостанции и вокзалы. Поиски не прекращались и ночью.

К сводной поисковой группы привлечены сотрудники полиции Константиновки и Торецка, военнослужащие Национальной гвардии.

Поиски Юлии не прекращаются ни днем, ни ночью. В настоящее время их территория значительно расширена. Работа по установлению местонахождения пропавшего ребенка будет продолжаться, пока девушку не найдут, - говорится в сообщении.

Сообщается, то ориентировка с приметами и фото девушки разосланы во все СМИ, распространенные в общественных местах и на блокпостах региона.

Также полицейские продолжают опрашивать возможных свидетелей: водителей междугородних автобусов, таксистов, работников железнодорожных вокзалов.

В случае обнаружения ребенка полиция просит обращаться по телефону (050) 473 30 55 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ищут 15-летнюю девочку с длинными волосами.

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