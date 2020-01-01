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В Днепре ограбили директора мясокомбината – СМИ

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Вооруженным грабителям удалось скрыться с крупной суммой в валюте и драгоценностями, утверждают источники.
Полиция начала досудебное расследование по статье о разбое
Полиция начала досудебное расследование по статье о разбое
ar.volyn.ua

В Днепре грабители ворвались в дом директора местного мясокомбината и вынесли оттуда 40 тысяч долларов и драгоценности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции в субботу, 8 февраля.

Утверждается, что вечером в пятницу трое неизвестных мужчин в масках проникли в частное домовладение, где напали на директора мясной фабрики и его жену.

"Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев. После чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье о разбое (ст.187 УК Украины).

Ранее одесская полиция задержала грабителей, которые утром 29 января угнали инкассаторский автомобиль с 700 тысячами гривен.

А на Буковине копы задержали вымогателей из Львовской области. Рэкетиры представлялись общественными деятелями и "выбивали" кредиты.

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Теги: ограбление, деньги, Днепр, полиция, грабители
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Источник: korrespondent.net

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