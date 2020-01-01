При обрушении грунта в Тернополе погибли двое рабочих

Рабочих засыпало грунтом в ходе реконструкции коллектора, спасатели достали их слишком поздно.

Во время работ по реконструкции коллектора в Тернополе произошло обрушение грунта, погибли двое рабочих, сообщате местное управление ГСЧС.

"В оперативно-диспетчерскую службу Управления от работников экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что на улице Галицкая в Тернополе произошло смещение грунта. Ремонтно-строительная компания с помощью экскаватора работала над реконструкцией напорного коллектора - копали траншею глубиной 5 метров. По словам медиков, под землей оказалось два человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, очевидцы сообщили спасателям об обвале не сразу, поэтому было потрачено ценное время на их спасение.

Всего к поисковым работам было привлечено 13 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Вскоре работы по деблокированию пострадавших были завершены. К сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали их смерть. Погибшими оказались двое мужчин 1980 и 1983 годов рождения.

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