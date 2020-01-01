Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При обрушении грунта в Тернополе погибли двое рабочих

Комментариев: 0
Рабочих засыпало грунтом в ходе реконструкции коллектора, спасатели достали их слишком поздно.
Рабочих засыпало грунтом в траншее коллектора
Рабочих засыпало грунтом в траншее коллектора
facebook.com/MNSTERNOPIL
Во время работ по реконструкции коллектора в Тернополе произошло обрушение грунта, погибли двое рабочих, сообщате местное управление ГСЧС.
 
 
"В оперативно-диспетчерскую службу Управления от работников экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что на улице Галицкая в Тернополе произошло смещение грунта. Ремонтно-строительная компания с помощью экскаватора работала над реконструкцией напорного коллектора - копали траншею глубиной 5 метров. По словам медиков, под землей оказалось два человека", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, очевидцы сообщили спасателям об обвале не сразу, поэтому было потрачено ценное время на их спасение.
 
Всего к поисковым работам было привлечено 13 человек личного состава и три единицы специальной техники.
 
Вскоре работы по деблокированию пострадавших были завершены. К сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали их смерть. Погибшими оказались двое мужчин 1980 и 1983 годов рождения.
 
Напомним, в январе в результате обвала стены дома в Харьковской области один человек погиб и еще один госпитализирован.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тернополь, обвал, обрушение, несчастный случай, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь