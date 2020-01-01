В Николаевской области столкнулись авто и трактор

В результате аварии двух мужчин госпитализировали с различными травмами. Полиция подозревает, что водитель автомобиля был пьян.

В селе Бугское Арбузинского района Николаевской области в воскресенье, 9 февраля, около 7 утра случилось ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, наряды группы реагирования патрульной полиции, а спасатели ГСЧС деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву. Причиной ДТП стал выезд микроавтообуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN.

Также в субботу стало известно, что в Венгрии в масштабном ДТП погибли два украинца, еще семь пострадали. Возле населенного пункта Кал столкнулись две легковушки, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами.

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