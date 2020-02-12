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Убытки харьковского метро удвоились после повышения цен на проезд

Комментариев: 7
Каждый год в харьковском метро повышают стоимость проезда и каждый год убытки метрополитена увеличиваются.
Убытки метро в Харькове выросли в два раза
Убытки метро в Харькове выросли в два раза
2day.kh.ua

В прошлом году убытки КП Харьковский метрополитен составили 266,8 миллиона гривен, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Отмечается, что в начале 2018 года, стоимость проезда в харьковском метро повысили с 4 до 5 гривен, тогда убытки метрополитена за 2018 составили 131,1 млн.грн.

В начале 2019 года, стоимость проезда повысили с 5 до 8 гривень, но и убытки метрополитена за 2019 стали еще больше - 266,8 млн.грн.

Интересно, что только за один третий квартал 2019 убытки составили 115,5 млн.грн. А за четвертый квартал 2019 убытки составили 97,2 млн.грн.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, в октябре 2019 года, объяснил убытки харьковского метрополитена следующим образом: "Билеты выкупили и когда мы разрешили покупать карточки - все стали покупать карточки. Все начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. Мы обратили на это внимание и разобрались", сказал.

К слову, стоимость проезда в харьковском метрополитене повышалась ежегодно, в 2017-м, в 2018-м, и в 2019-м годах.

Напомним, 27 февраля 2019 года депутаты Харьковского горсовета поддержали решения исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте. Также сообщалось, что Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского городского совета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. Согласно решению суда, стоимость проезда в метрополитене с 20 февраля должна была вернуться до пяти грн, в трамваях и троллейбусах - до четырех грн. Однако, в мэрии проигнорировали это решение.

 

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Теги: Харьков, метро, Кернес, цены на проезд, проезд, убытки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Антибес    13.02.2020, 00:14
Оценка:  -2
Антибес
Кернеса-на нож!
tel1    12.02.2020, 23:39
Оценка:  +1
tel1
меньше пи..ить надо
Krotol2    12.02.2020, 23:04
Оценка:  +1
Krotol2
Прям наперсточники
Распятый_мальчик    12.02.2020, 23:00
Оценка:  +2
Распятый_мальчик
Вот, что одна ватная тварь, при власти, может сделать с доходами целого города. Эх, жаль, что в 2014 не добили это очкастое чучело.
zveroboy111    12.02.2020, 22:40
Оценка:  +4
zveroboy111
Чомусь не дивно.
Michael2811    12.02.2020, 22:20
Оценка:  -1
Michael2811
Это надо так уметь !!!!!!! ФОКУСНИКИ !!!! Сугс!!! Можно и поскакать!!!!
Путин-Xyйло    12.02.2020, 22:25
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Не сугс, а мокс
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