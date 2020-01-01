Отстранены главы пяти комбинатов по хранению нефти - СМИ

Директора отстранены на время проведения внутреннего аудита. Пока на должности назначены и.о. руководителей.

Директора пяти комбинатов, которые специализируются на хранении нефти и нефтепродуктов, отстранены. Об этом сообщает издание enkorr в четверг, 13 февраля.

"Государственное агентство резерва отстранило от исполнения обязанностей руководителей всех пяти комбинатов, специализирующихся на хранении нефти и нефтепродуктов. Соответствующую информацию enkorr подтвердили в пресс-службе ведомства", - сказано в публикации.

Должностные лица были отстранены на период проведения внутреннего аудита. На все комбинаты - Зирка (Запорожская обл.), Астра (Черниговская обл.), Эстафета (Хмельницкая обл.), Рекорд (Житомирская обл.) и Планета (Харьковская обл.) - назначены и.о. руководителей.

Руководить Астрой назначен Сергей Шевченко, Рекордом - Виктор Бакай, Эстафетой - Андрей Голубей, Зиркой - Олег Марголин, Планетой - Андрей Гулеватый.

Временных руководителей Минюст уже зарегистрировал на трех из пяти комбинатов, соответствующие данные внесены в Единый госреестр юридических лиц. В то же время, согласно реестру юрлиц, по состоянию на 13 февраля право подписи по-прежнему остается у отстраненных руководителей Зирки Антона Швецова и Астры Виктора Гречко.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил кандидатуры на должности глав двух госагентств. Галина Григоренко и Ольга Россошанская прошли конкурсный отбор и рекомендованы к назначению на должности.

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