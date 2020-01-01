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Отстранены главы пяти комбинатов по хранению нефти - СМИ

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Директора отстранены на время проведения внутреннего аудита. Пока на должности назначены и.о. руководителей.
Директоров пяти комбинатов по хранению нефтепродуктов отстранили от работы
Директоров пяти комбинатов по хранению нефтепродуктов отстранили от работы
Getty Images

Директора пяти комбинатов, которые специализируются на хранении нефти и нефтепродуктов, отстранены. Об этом сообщает издание enkorr в четверг, 13 февраля.

"Государственное агентство резерва отстранило от исполнения обязанностей руководителей всех пяти комбинатов, специализирующихся на хранении нефти и нефтепродуктов. Соответствующую информацию enkorr подтвердили в пресс-службе ведомства", - сказано в публикации.

Должностные лица были отстранены на период проведения внутреннего аудита. На все комбинаты - Зирка (Запорожская обл.), Астра (Черниговская обл.), Эстафета (Хмельницкая обл.), Рекорд (Житомирская обл.) и Планета (Харьковская обл.) - назначены и.о. руководителей.

Руководить Астрой назначен Сергей Шевченко, Рекордом - Виктор Бакай, Эстафетой - Андрей Голубей, Зиркой - Олег Марголин, Планетой - Андрей Гулеватый.

Временных руководителей Минюст уже зарегистрировал на трех из пяти комбинатов, соответствующие данные внесены в Единый госреестр юридических лиц. В то же время, согласно реестру юрлиц, по состоянию на 13 февраля право подписи по-прежнему остается у отстраненных руководителей Зирки Антона Швецова и Астры Виктора Гречко.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил кандидатуры на должности глав двух госагентств. Галина Григоренко и Ольга Россошанская прошли конкурсный отбор и рекомендованы к назначению на должности.

Также стало известно, кто возглавит Госэтнополитики. Бородянский рассказал, что в конкурсе победила Елена Богдан, но не уточнил, какой предыдущий опыт работы имеет чиновница.

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Теги: нефть, госрезерв, отставка, назначение
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Источник: korrespondent.net

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