"Я выстою": Маркив передал послание украинцам
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в Twitter послание Виталия Маркива, который сейчас находится в заключении в Италии.
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"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме нашего бойца В. Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности, о встрече Президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо - для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - рассказал Аваков.
За моїм дорученням @Gerashchenko7 відвідав у в’язниці нашого бійця В. Марківа та розповів, що робить Україна для його звільнення – зокрема, про зустріч Президента з Папою Римським та владою Італії. Віталій передав листа – для кожного, хто підтримує його у боротьбі!#FreeMarkiv pic.twitter.com/79Rnhtxm14— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 14, 2020
Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим! - написал Виталий
Ранее сообщалось о том, что Украина подала апелляцию по делу Маркива.
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