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"Я выстою": Маркив передал послание украинцам

Комментариев: 10
Геращенко посетил Маркива в тюрьме.
Заключенный в Италии Виталий Маркив
Заключенный в Италии Виталий Маркив
Радио Свобода

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в Twitter послание Виталия Маркива, который сейчас находится в заключении в Италии. 

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"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме нашего бойца В. Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности, о встрече Президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо - для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - рассказал Аваков. 

Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим! - написал Виталий

Послание украинцам Виталия Маркива
Послание украинцам Виталия Маркива
Арсен Аваков / Твиттер

Ранее сообщалось о том, что Украина подала апелляцию по делу Маркива.

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Теги: виталий маркив, послание, Арсен Аваков
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Комментариев (10)
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colavova    14.02.2020, 17:36
Оценка:  +5
colavova
Героям Слава!
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:44
Оценка:  -6
Л_о_л_а
убийце журналиста слава может кричать только такое конченое как и сам убийца...радует, что эта мразь не живет в Украине...так бы фоткалось с генпрокурором как и убийца стерненко...
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:24
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Вытри блевоту, конченая мокша!
alex-zol    14.02.2020, 17:31
Оценка:  -9
alex-zol
отказывйся от итальянского гражданства, поцреот!
colavova    14.02.2020, 17:40
Оценка:  +5
colavova
всё ватный паспорт рекламируешь?
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:59
Оценка:  -6
Л_о_л_а
откажется от как же....все свидомо-поцреоты живут вне Украины -в канаде, в польше, в Италии....
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:25
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Л_о_л_а поцреотизм - исключительно нараССийское изобретение! Радуйся.
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:30
Оценка:  -6
Л_о_л_а
Желаю отсидеть полный срок....
colavova    14.02.2020, 17:38
Оценка:  +4
colavova
где желаете? в Магадане?
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:22
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Магадан - ейная родина.
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