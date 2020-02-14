"Я выстою": Маркив передал послание украинцам

Геращенко посетил Маркива в тюрьме.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в Twitter послание Виталия Маркива, который сейчас находится в заключении в Италии.

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"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме нашего бойца В. Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности, о встрече Президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо - для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - рассказал Аваков.

За моїм дорученням @Gerashchenko7 відвідав у в’язниці нашого бійця В. Марківа та розповів, що робить Україна для його звільнення – зокрема, про зустріч Президента з Папою Римським та владою Італії. Віталій передав листа – для кожного, хто підтримує його у боротьбі!#FreeMarkiv pic.twitter.com/79Rnhtxm14 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 14, 2020

Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим! - написал Виталий

Послание украинцам Виталия Маркива Арсен Аваков / Твиттер

Ранее сообщалось о том, что Украина подала апелляцию по делу Маркива.

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