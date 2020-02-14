Молдаванин пытался сбежать из Украины на детском надувном бассейне

Из-за проблем с документами мужчина решил вернуться домой, просто переплыв пограничную реку.

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В полночь 14 февраля пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину, который намеревался через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах.

Задержанный оказался 32-летним молдованином. Мужчина из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 метров, - сообщили в погранслужбе.

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За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда для него.

Напомним, в Киеве задержали нигерийца, переправлявшего нелегалов в страны ЕС. Гражданин Нигерии занимался отправкой нелегальных мигрантов в страны Евросоюза из Афганистана и Бангладеш.

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