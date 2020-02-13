В Киеве задержали нигерийца, переправлявшего нелегалов в страны ЕС
В Киеве спецслужбами был задержан 42-летний гражданин Нигерии, который организовал переправку в ЕС нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Так, иностранец попал в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства в ходе отработки трансграничного канала незаконной миграции граждан из стран Центральной и Южной Азии. Известно о передвижение двух групп нелегалов к которым причастен задержанный.
Обе группы нелегалов были задержаны пограничниками Чопского погранотряда.
О задержании проинформированы Центр оказания правовой помощи и Посольство Нигерии в Украине.
Суд определил гражданину Нигерии меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 84 тысячи гривен.
Напомним, ранее в Закарпатской области поймали 10 нелегалов.
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