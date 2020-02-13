Гражданин Нигерии занимался отправкой нелегальных мигрантов в страны Евросоюза из Афганистана и Бангладеш.

В Киеве задержали нигерийца переправлявшего нелегалов в страны ЕС dpsu.gov.ua

В Киеве спецслужбами был задержан 42-летний гражданин Нигерии, который организовал переправку в ЕС нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Так, иностранец попал в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства в ходе отработки трансграничного канала незаконной миграции граждан из стран Центральной и Южной Азии. Известно о передвижение двух групп нелегалов к которым причастен задержанный.

Обе группы нелегалов были задержаны пограничниками Чопского погранотряда.

О задержании проинформированы Центр оказания правовой помощи и Посольство Нигерии в Украине.

Суд определил гражданину Нигерии меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 84 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Закарпатской области поймали 10 нелегалов.

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