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В Киеве задержали нигерийца, переправлявшего нелегалов в страны ЕС

Комментариев: 1
Гражданин Нигерии занимался отправкой нелегальных мигрантов в страны Евросоюза из Афганистана и Бангладеш.
В Киеве задержали нигерийца переправлявшего нелегалов в страны ЕС
В Киеве задержали нигерийца переправлявшего нелегалов в страны ЕС
dpsu.gov.ua

В Киеве спецслужбами был задержан 42-летний гражданин Нигерии, который организовал переправку в ЕС нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

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Так, иностранец попал в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства в ходе отработки трансграничного канала незаконной миграции граждан из стран Центральной и Южной Азии. Известно о передвижение двух групп нелегалов к которым причастен задержанный.

Обе группы нелегалов были задержаны пограничниками Чопского погранотряда.

О задержании проинформированы Центр оказания правовой помощи и Посольство Нигерии в Украине.

Суд определил гражданину Нигерии меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 84 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Закарпатской области поймали 10 нелегалов

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Теги: Киев, Нелегалы, ЕС, Переправка, Мигранты
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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    13.02.2020, 16:45
Оценка:  +5
Сливной-Бачок
Ну вот сами негры и занимаются рабством, а потом гонят на Белых людей.
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