Дело Майдана: Задержан подозреваемый в расстрелах протестующих

Задержан экс-боец "Омеги", который открыл огонь по митингующим 18 февраля 2014 года.

17 февраля сотрудники Государственного бюро расследований задержали экс-бойца спецподразделения МВД “Омега“. Его подозревают в расстрелах участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года, сообщает пресс-служба ГБР.

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Правоохранители установили, что 20 февраля 2014 года спецназовец действовал совместно с другими сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый открыл огонь на поражение по группе безоружных людей на улице Институтской и Майдане Незалежности. В результате прицельной стрельбы был убит один из митингующих, еще один - ранен.



17 февраля 2020 года подозреваемый был задержан, ему объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Бывшему бойцу “Омегу“ объявили сразу несколько подозрений: превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УКУ); законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ); умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).



В случае доказательства вины, бывшему спецназовцу грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Напомним, 18 февраля исполняется годовщина расстрела людей на Майдане. BigMir вспоминает трагические события.

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