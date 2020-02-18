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Фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ - Баканов

Комментариев: 3
На связи с фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников СБУ.
Баканов заверил, что СБУ не препятствует расследованию дела Шеремета
Баканов заверил, что СБУ не препятствует расследованию дела Шеремета
Офис президента

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Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами СБУ, допускает глава службы Иван Баканов. Об этом он сказал в интервью Украинским новостям

Возможно, они были агентурой, - сказал он.

При этом Баканов не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.

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Также глава ведомства заявил, что обнародованная юристом Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи.

Пожалуйста. Никто не запрещает, - отметил глава СБУ.

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Баканов также опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более десяти сотрудников СБУ.

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Теги: СБУ, дело Шеремета, Баканов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 20:34
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
То есть, глава СБУ нифига не знает, кто его агент, а кто нет.
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 20:45
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Если этот мутный Баканов ниxyя не знает, может, ему лучше мацу печь?
Путин-Xyйло    18.02.2020, 19:57
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Ну тогда уже скорее ФСБ Ибо кому как не чПуйлу еще нужно убивать малоизвестного в Украине, но порядком доставшего В.В.Ху журналиста!?
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