Фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ - Баканов

На связи с фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников СБУ.

Баканов заверил, что СБУ не препятствует расследованию дела Шеремета Офис президента

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Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами СБУ, допускает глава службы Иван Баканов. Об этом он сказал в интервью Украинским новостям.

Возможно, они были агентурой, - сказал он.

При этом Баканов не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.

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Также глава ведомства заявил, что обнародованная юристом Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи.

Пожалуйста. Никто не запрещает, - отметил глава СБУ.

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Баканов также опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более десяти сотрудников СБУ.

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