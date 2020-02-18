ФСБ в Крыму задержала двух подростков, которые якобы хотели взорвать школу

В ФСБ сообщили, что задержали двух несовершеннолетних по подозрению в "подготовке терактов".

Сотрудники Федеральной службы безопасности в оккупированном Крыму задержали двух несовершеннолетних подростков, которые якобы готовили террористические акты в школах Керчи. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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В ФСБ сообщили, что в оккупированной Керчи задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения, которые якобы являются сторонниками экстремистской идеологии.



Российские силовики утверждают, что во время обысков в домах несовершеннолетних были обнаружены самодельные взрывпакеты с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатки.



В ФСБ сообщили, что “в ноябре 2018 года проводилась профилактическая беседа с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о 18-летнем Владиславе Рослякове, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.“





Напомним, оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков.

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