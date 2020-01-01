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В центре Киева почтили память погибших на Майдане

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Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе. Затем активисты двинулись с Михайловской площади к аллее Героев Небесной Сотни.

В день шестой годовщины расстрелов на Майдане, в центре Киева шествием памяти чтут погибших 18-21 февраля 2014 года.

Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции достоинства.

Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни.

После панихиды шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Ранее следователь также рассказал о ходе расследования дел Майдана, которое на данный момент содержит несколько тысяч томов.

Напомним, в январе в ГБР сформировало спецподразделения по делам Майдана.

 

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Теги: марш, майдан, Евромайдан, Разгон Евромайдана, Небесная сотня, годовщина Евромайдана, годовщина Майдана
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Источник: korrespondent.net

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