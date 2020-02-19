“Что это лечение за 5 млн долл?”: Зеленский удивился просьбой отца больного ребенка

Отец больного мальчика пообщался с президентом.

Во время посещения Зеленским Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения к нему подошел отец тяжело больного мальчика и попросил 5 миллионов долларов на лечение.

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Об этом сообщает 4 канал.

Отмечается, что сегодня Зеленский и глава Минздрава Скалецкая прибыли в больницу Борисполя. Во время визита к президенту обратился отец больного мальчика. Он сообщил, что для лечения сына за границей нужны 5 миллионов долларов.

Мне нужно 5 миллионов долларов, чтобы вылечить сына! - сказал мужчина.

Президент внимательно выслушал мужчину и удивленно спросил:

Что это за лечение такое за 5 миллионов долларов?

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На что тот сообщил, что речь идет об экспериментальной программе в Израиле. Зеленский записал данные отца мальчика и публично пообещал разобраться с ситуацией и помочь.

Напомним, Зеленский до сих пор не получил результаты расследования прослушки Гончарука. Президенту до сих пор не предоставили результатов расследования “пленок Гончарука“.

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