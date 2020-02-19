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“Что это лечение за 5 млн долл?”: Зеленский удивился просьбой отца больного ребенка

Комментариев: 5
Отец больного мальчика пообщался с президентом.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
скриншот из видео

Во время посещения Зеленским Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения к нему подошел отец тяжело больного мальчика и попросил 5 миллионов долларов на лечение.

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Об этом сообщает 4 канал.

Отмечается, что сегодня Зеленский и глава Минздрава Скалецкая прибыли в больницу Борисполя. Во время визита к президенту обратился отец больного мальчика. Он сообщил, что для лечения сына за границей нужны 5 миллионов долларов. 

Мне нужно 5 миллионов долларов, чтобы вылечить сына! - сказал мужчина.

Президент внимательно выслушал мужчину и удивленно спросил:

Что это за лечение такое за 5 миллионов долларов?

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На что тот сообщил, что речь идет об экспериментальной программе в Израиле. Зеленский записал данные отца мальчика и публично пообещал разобраться с ситуацией и помочь.

Напомним, Зеленский до сих пор не получил результаты расследования прослушки Гончарука. Президенту до сих пор не предоставили результатов расследования “пленок Гончарука“.

 

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Теги: Зеленский, отец, ребенок, болезнь
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйло    19.02.2020, 13:45
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Поц - пиарщик. Поперся рейтинги подымать.
thebestdraw    19.02.2020, 13:07
Оценка:  +5
thebestdraw
5 млн баксов. охренеть.
tulchanin    19.02.2020, 13:20
Оценка:  +1
tulchanin
Цинично конечно, но может эти деньги на мед. исследования отдать или построить мед. клинику или своих медиков обучить.
Vasya_iz_Ivanovo    19.02.2020, 13:41
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
За эти деньги можно вылечить десятки детей нуждающихся в дорогом лечении
ИИИИИИИИИИ    19.02.2020, 12:32
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
насколько помню - в новостях говорили про 5 млн грн.
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