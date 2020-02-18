Зеленский до сих пор не получил результаты расследования прослушки Гончарука

Президенту до сих пор не предоставили результатов расследования "пленок Гончарука".

Президент Украины Владимир Зеленский спустя месяц не получил от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сказал в комментарии изданию "Українськи Новини".

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"Не получал (результатов)", - ответил Зеленский на вопрос журналистов.



Зеленский отметил, что не владеет информацией о том, кто организовывал и распространял аудиозаписи прослушки.



Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

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5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обысками на телеканал 1+1 в редакцию программы Гроші, продюсером которой был нардеп от Слуги народа Александр Дубинский. Следственные действия также провели по месту жительства журналистов 1+1 и сотрудников Управления государственной охраны.



По данным "Украинской Правды", Президент Владимир Зеленский на следующий день рассказал народным депутатам "Слуги народа", что ему точно известно, что аудиозаписи прослушки премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах работников телекомпании "1+1".

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В свою очередь, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что в Главном следственном управлении СБУ считают, что кабинет премьер-министра Украины Алексея Гончарука прослушивали сотрудники Госохраны. Монтажом и публикацией аудиозаписей прослушки занимались сотрудников телеканала “1+1“.



Напомним, после прослушки Гончарука Разумков запретил приходить с телефоном.

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