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Эвакуация из Уханя: Все явившиеся на самолет – здоровы

Комментариев: 7
Помимо 48 украинцев самолет вывезет из Китая 29 иностранных граждан.
Дмитрий Коваль
Дмитрий Коваль
кадр из видео

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Все заявленные на эвакуацию из Уханя 48 граждан Украины, а также 29 иностранцев, прошли проверку на наличие коронавируса и оказались здоровыми. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве.

На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики. Также будут лететь по одному гражданину из Израиля, Черногории и Панамы.

Сейчас идет прохождения третьей линии санитарного контроля всеми гражданами Украины и иностранцами, которые прибудут в Украину. Среди них есть два гражданина Казахстана, которые при посадке в Алматы сойдут с этого борта. Все пассажиры уже прошли паспортные, таможенные и другие процедуры, в настоящее время после прохождения двух границ все здоровы, - сказал Коваль, добавив, что украинцы подписали “подписали все необходимые согласия“ на карантин.

Самолет прилетит в Украину в четверг в 8 утра. При этом аэропорт и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев власти не называют.

Напомним, украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации животного.

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Теги: Ухань, Китай, эвакуация, Минздрав
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Комментариев (7)
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barakuda*777    19.02.2020, 23:33
Оценка:  0
barakuda*777
Дождались.Жалко бабушек ,кранты вашим платёжкам.
Ukraineslava    19.02.2020, 22:03
Оценка:  +9
Ukraineslava
Твари,народ весь положить хотят, спасли типа 50 человек а помрут теперь тысячи суки...
Boxelohos    19.02.2020, 21:59
Оценка:  +9
Boxelohos
Напомню историю: сначала MH17 сбили ополченцы (но думали, что это АН26), потом "появился" диспетчер Карлос, потом "дорисовали" украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, "километровый боинг", некорректные данные радаров и другое... гуглите.
ИИИИИИИИИИ    19.02.2020, 21:40
Оценка:  -8
ИИИИИИИИИИ
короче, пока не привезут эту заразу в Украину - не угомонятся.. С нашей медициной - эпидемия превратит страну в пустыню..
GreenPeace!    19.02.2020, 20:32
Оценка:  -1
GreenPeace!
Дай Бог,чтобы все здоровы были.Ведь инкубационный период вирусов,от 3 недель
bertal    19.02.2020, 20:24
Оценка:  -16
bertal
вывезли, спасибо им, надеюсь ни одного украинца там не осталось
Nesdeshniy    19.02.2020, 21:04
Оценка:  -10
Nesdeshniy
Как и вна окрине ни одного не осталось....
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