Эвакуация из Уханя: Все явившиеся на самолет – здоровы

Помимо 48 украинцев самолет вывезет из Китая 29 иностранных граждан.

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Все заявленные на эвакуацию из Уханя 48 граждан Украины, а также 29 иностранцев, прошли проверку на наличие коронавируса и оказались здоровыми. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве.

На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики. Также будут лететь по одному гражданину из Израиля, Черногории и Панамы.

Сейчас идет прохождения третьей линии санитарного контроля всеми гражданами Украины и иностранцами, которые прибудут в Украину. Среди них есть два гражданина Казахстана, которые при посадке в Алматы сойдут с этого борта. Все пассажиры уже прошли паспортные, таможенные и другие процедуры, в настоящее время после прохождения двух границ все здоровы, - сказал Коваль, добавив, что украинцы подписали “подписали все необходимые согласия“ на карантин.

Самолет прилетит в Украину в четверг в 8 утра. При этом аэропорт и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев власти не называют.

Напомним, украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации животного.

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