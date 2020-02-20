Президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни.

Владимир и Елена Зеленские приняли участие церемонии посвященной памяти погибшим во время Революции Достоинства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола.

Источник: https://censor.net.ua/p3176821

Напомним, ранее в Киеве состоялась панихида по Героям Небесной Сотни.

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