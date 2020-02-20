Президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни
Владимир и Елена Зеленские приняли участие церемонии посвященной памяти погибшим во время Революции Достоинства.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.
Прозвучали поминальные колокола.
Напомним, ранее в Киеве состоялась панихида по Героям Небесной Сотни.
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Ах, ты на мягком диванчике сидел... Но при этом гавкаешь на Президента Украины - херой однозначно!
Кто эту лживую и лицемерную тварь привел к власти, отзовитесь?