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Президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни

Комментариев: 16
Владимир и Елена Зеленские приняли участие церемонии посвященной памяти погибшим во время Революции Достоинства.
Президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни.
Президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни.
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола.

Источник: https://censor.net.ua/p3176821

Напомним, ранее в Киеве состоялась панихида по Героям Небесной Сотни.

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Теги: Зеленский, Небесная сотня, Память, Революция Достоинства
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Комментариев (16)
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Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:26
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Припи3дент сцыкло со своей лядью
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:27
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
А где же Сивуха-луганская, она такого не любит? Или на Донбасс подался, окопы копать, примирятор!
alex-zol    20.02.2020, 10:57
Оценка:  -3
alex-zol
закотать в асфальт эти скотомогильники.
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:24
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Все скотомогильники Авдеевки до Самой кацапской границы!
Путин-Xyйло    20.02.2020, 10:51
Оценка:  -6
Путин-Xyйло
В феврале 2014-го Зеленский сИпался от Киева подальше, а теперь оно цветы возлагает. Повестками в армию подтерся, а теперь оно - главнокомандующий! Зеленский - "не_лох", потому что гaндон и цветы его резиной провоняли!
i-Вес    20.02.2020, 10:56
Оценка:  0
i-Вес
Сам-то ты где воевал? В каком террбате служил? Вместе с какими нацистами гражданских Донбасса убивал?

Ах, ты на мягком диванчике сидел... Но при этом гавкаешь на Президента Украины - херой однозначно!
alex-zol    20.02.2020, 10:58
Оценка:  0
alex-zol
да где ему воевать, это же перхоть подзалупная)))
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:23
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Так это ты тот "гражданский" которого недоубили или твой кацапский бото-брат?
askjhl    20.02.2020, 10:32
Оценка:  +1
askjhl
почтили память участников гос.переворота, к сожалению удачного, с последующей потерей части территорий, экономики, гражданской войной, разрухой и де-факто утратой государственности. Герои однозначно.
zveroboy111    20.02.2020, 10:39
Оценка:  -2
zveroboy111
Як там на цапщині, пєнсію отримуєте?
Letohradek    20.02.2020, 10:30
Оценка:  -5
Letohradek
Вот же парадокс ... Этот крысеныш в своих шоу уничижительно и критически отзывался о майдановцах, а теперь надо имитировать сострадание к погибшим.
Кто эту лживую и лицемерную тварь привел к власти, отзовитесь?
zveroboy111    20.02.2020, 10:37
Оценка:  -3
zveroboy111
З них ніхто не визнає, бо такі ж щури, як і їхній нєлох.
i-Вес    20.02.2020, 10:39
Оценка:  +1
i-Вес
Вы, Виктория. Вы - большинством проголосовавших. И, да, смирись, что подавляющее большинство украинцев не поддерживают нацистов вроде тебя. Зеленского-то и выбрали только для того, чтобы не допустить к власти фашиста Порошенко. Надеялись, что он что-то поменяет, загонит вас назад под парашу.
zveroboy111    20.02.2020, 10:41
Оценка:  -2
zveroboy111
Як там на цапщині, скільки пєнсій отримуєте?
i-Вес    20.02.2020, 10:58
Оценка:  0
i-Вес
Не знаю что такое "цапщина". Знаю что в России на стройках работают сотни тысяч украинцев - приезжайте и вы, вижу, у вас свободного времени очень много, раз в интернете "байдыкуете", могу организовать работу подсобника, говно за таджиками выносить, вы справитесь. А если умеете ещё что-то кроме как
i-Вес    20.02.2020, 11:00
Оценка:  -1
i-Вес
физдеть попусту - могу гарантировать зарплату в 50-60 тысяч рублей, это около 22 тысяч ваших гривень. Жильём, спецодежндой - обеспечим, ваших уже много работает, и не первый сезон.
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