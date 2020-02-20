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Сенцов: Нам снова предлагают договориться с убийцами

Комментариев: 3
Экс-пленник Кремля считает, что приемлемый мир на Донбассе возможен только после победы, а не в результате переговоров с оккупантами.
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Олег Сенцов/Фейсбук

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Президент Владимир Зеленский в поисках мира пытается договориться с убийцами. Такое мнение высказал бывший политзаключенный РФ, крымский режиссер Олег Сенцов на своей Facebook-странице.

Сенцов напомнил, как после расстрелов на Майдане трое лидеров протестного движения со сцены заявили о том, что им удалось договорится с президентом Януковичем.

Их встретили крики “Ганьба!“ А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: “Никаких переговоров с убийцами! Только отставка“. И Янукович сбежал, - напомнил Сенцов.

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Бывший узник Кремля отметил, что конфликт на Донбассе обернулся гораздо более масштабными жертвами, чем расстрел Евромайдана.

На руках у Путина гораздо больше украинской крови. Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и тому подобное, - заявил режиссер.

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Сенцов признал, что украинцы хотят мира, но выразил уверенность, что нельзя жертвовать тем, ради чего Украина боролась.

Мы все хотим мира, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы! – резюмировал он.

Напомним, Зеленский предложил совместный с ОРДЛО контроль границы. Президент считает, что контролировать границу на Донбассе во время местных выборов могут представители Украины, ОРДЛО и ОБСЕ.

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Теги: Сенцов, конфликт на Донбассе, Зеленский, Евромайдан, Революция Достоинства
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Комментариев (3)
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askjhl    20.02.2020, 11:47
Оценка:  0
askjhl
От нытик.
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:45
Оценка:  0
Путин-Xyйло
15 минут и ватный коммент!
ТТ69    20.02.2020, 11:40
Оценка:  0
ТТ69
покажите ему дорогу в военкомат ..... или он как шариков на колчаковских фронтах раненый
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