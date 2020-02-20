Сенцов: Нам снова предлагают договориться с убийцами

Экс-пленник Кремля считает, что приемлемый мир на Донбассе возможен только после победы, а не в результате переговоров с оккупантами.

Читай также: Сенцов: Единственный путь к миру на Донбассе - это поражение

Президент Владимир Зеленский в поисках мира пытается договориться с убийцами. Такое мнение высказал бывший политзаключенный РФ, крымский режиссер Олег Сенцов на своей Facebook-странице.

Сенцов напомнил, как после расстрелов на Майдане трое лидеров протестного движения со сцены заявили о том, что им удалось договорится с президентом Януковичем.

Их встретили крики “Ганьба!“ А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: “Никаких переговоров с убийцами! Только отставка“. И Янукович сбежал, - напомнил Сенцов.

Читай также: Сенцов встретился с канадским премьером Трюдо

Бывший узник Кремля отметил, что конфликт на Донбассе обернулся гораздо более масштабными жертвами, чем расстрел Евромайдана.

На руках у Путина гораздо больше украинской крови. Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и тому подобное, - заявил режиссер.

Читай также: Сенцов высказался о своем походе в политику

Сенцов признал, что украинцы хотят мира, но выразил уверенность, что нельзя жертвовать тем, ради чего Украина боролась.

Мы все хотим мира, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы! – резюмировал он.

Напомним, Зеленский предложил совместный с ОРДЛО контроль границы. Президент считает, что контролировать границу на Донбассе во время местных выборов могут представители Украины, ОРДЛО и ОБСЕ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.