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Самолет, эвакуировавший людей из Ухани, полностью прошел дезинфекцию

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Самолет пока остается на отдельной стоянке аэропорта "Харьков".
Прилетевший из Ухани самолет полностью прошел дезинфекцию
Прилетевший из Ухани самолет полностью прошел дезинфекцию

Самолет авиакомпании SkyUp, который спецрейсом доставил украинских граждан из китайской провинции Ухань прошел процедуру дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Ухани, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сказано в сообщении.

Cамолет Boeing 737-73V авиакомпании Sky Up доставил спецрейсом в Украину 45 граждан Украины и 27 иностранцев из китайской провинции Ухань.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар.

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