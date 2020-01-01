Погода в Украине на 21 февраля: Тепло, на Востоке и Западе возможны осадки

В Украине ожидается теплая погода, на востоке и западе Украины возможен мокрый снег.

Погода в Украине на 21 февраля pixabay.com

Погода в пятницу, 21 февраля, в Украине будет в основном теплая. На западе и востоке страны синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +4…+ 6 градусов тепла, ночью от 0 до -3;

На севере Украины температура днем +4… +6, ночью +1… -1;

В центральных областях температура днем от +4… +6, ночью от +1 до -1;

На востоке страны днем от +3 до +5, ночью +1… -1;

На юге Украины днем от +5 до +7 градусов, ночью от 0… +2;

В Крыму днем +4… 6, ночью 0… +2;

В Киеве днем +4… +6, ночь +1… -1.

Погода в Украине на 21 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 21 февраля, осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

21 февраля в Украине погода какими-то особенностями вряд ли удивит, - пишет Диденко.

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