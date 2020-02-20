В Донецкой области на рабочем месте застрелился налоговик
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В Донецкой области на своем рабочем месте совершил самоубийство сотрудник Главного управления Государственной фискальной службы. Об этом информирует пресс-центр прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что 20 февраля 2020 стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия, - говорится в сообщении.
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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой “самоубийство“ УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.
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