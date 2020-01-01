Гончарук: Эвакуированные из Уханя в безопасности

Прибывшие из Китая прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, подчеркнул глава Кабмина.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. Об этом он написал 20 февраля в Telegram.

Как указал Гончарук, безопасность на территории медцентра в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе

"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", - подчеркнул премьер.

Гончарук добавил, что с эвакуированными остаются трое медицинских работников, которые сопровождали их во время полета. Также на месте обсервации будет еще один медик.

"Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - указал глава правительства.

При этом он отметил, что лично общался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. Также премьер заверил, что правительство контролирует ситуацию.

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