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Гончарук: Эвакуированные из Уханя в безопасности

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Прибывшие из Китая прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, подчеркнул глава Кабмина.
Премьер-министр рассказал о состоянии эвакуированных из Китая
Премьер-министр рассказал о состоянии эвакуированных из Китая
 
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. Об этом он написал 20 февраля в Telegram.
 
Как указал Гончарук, безопасность на территории медцентра в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе.
 
"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", - подчеркнул премьер.
 
Гончарук добавил, что с эвакуированными остаются трое медицинских работников, которые сопровождали их во время полета. Также на месте обсервации будет еще один медик.
 
"Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - указал глава правительства.
 
При этом он отметил, что лично общался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. Также премьер заверил, что правительство контролирует ситуацию.

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Теги: Полтавская область, эвакуация, карантин, Санаторий, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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