Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет

Враг задействовал минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 20 февраля и с начала нынешних суток 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 февраля.

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Так, противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы рядом с населенными пунктами Новомихайловка, Пищевик, Павлополь (два раза), Марьинка, Лебединское (два раза), Красногоровка, Старогнатовка и Новозвановка.

С начала нынешних суток враг совершил четыре обстрела – возле Красногоровки, Орехово, Павлополя и Лебединского. Потерь нет.

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