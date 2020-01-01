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Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет

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Враг задействовал минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
mil.gov.ua

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 20 февраля и с начала нынешних суток 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 февраля. 

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Так, противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы рядом с населенными пунктами Новомихайловка, Пищевик, Павлополь (два раза), Марьинка, Лебединское (два раза), Красногоровка, Старогнатовка и Новозвановка.

С начала нынешних суток враг совершил четыре обстрела – возле Красногоровки, Орехово, Павлополя и Лебединского. Потерь нет.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
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