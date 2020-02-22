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“Шесть суток почти не сплю”: Жена мэра Днепра пропала в горах

Комментариев: 1
Уже шесть суток с женщиной нет никакого контакта.
Марина Филатова
Марина Филатова
Информатор

Сегодня, 22 февраля, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что его жена шесть дней назад ушла покорять Анды и до сих пор от нее нет новостей.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Марина Филатова ушла покорять гору Аконкагуа в Андах. Между тем, уже шестые сутки она не выходит на связь. Мэр Днепра также рассказал, что в предыдущей группе, которая поднималась на гору Аконкагуа, одной из девушек катящийся камень оторвал ногу. Ее не успели спасти.

Уже шестые сутки с тобой нет связи. Вообще никакой. И уже шестые сутки я не нахожу себе места. Я хожу на работу. Улыбаюсь людям. Решаю задачи. Но уже шесть суток почти не сплю. Я не знаю, где ты и что у тебя происходит. Где ты? Ночуешь ли ты в палатке на ветру при минус 20? А может, попала в снежную бурю? Или у тебя кислородное голодание? Я знаю лишь то, что девочке из предыдущей группы, которая шла на штурм Аконкагуа, катящимся камнем оторвало ногу и её не успели спасти… Я верю, что всё будет хорошо. Дойдешь ты до вершины или, быть может, Гора не покорится тебе. Я верю. Я знаю. Марина, пожалуйста, возвращайся быстрее. Ты доказала всем. Себе. Мне. Что ты можешь невероятное, - написал Борис Филатов.

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Напомним, в Карпатах спасатели нашли четырех заблудившихся туристов. Туристы заблудились почти одновременно, однако никто не пострадал, все чувствуют себя хорошо.

 

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Теги: Марина Филатова, Борис Филатов, горы, Анды, поиск
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Комментариев (1)
сергей11    22.02.2020, 14:38
Оценка:  +1
сергей11
"..так лучше, чем от водки и от простуд.." (с) Надеемся на лучшее.
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