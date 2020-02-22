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Скалецкая опровергла фейки о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар

Комментариев: 2
Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла информационные фейки о том, что она якобы покидала территорию санатория "Новые Санжары".

В своем Facebook она опубликовала видео с места обсервации и рассказала, что находится там с обеда пятницы, никуда не выходя. 

"Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары", - отметила министр здравоохранения. 

Скалецкая объяснила, что прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня она провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий. 

"Только после этого днем в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми", - сообщила министр. 
Она призвала не распространять фейки и не сеять панику, ведь "информационная гигиена является не менее важной, чем санитарная".

 

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Теги: Скалецкая, Минздрав, Новые Санжары
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Комментариев (2)
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МаксимУм    22.02.2020, 17:30
Оценка:  +2
МаксимУм
А как хотелось порохоботикам...
Вереснь    22.02.2020, 17:19
Оценка:  -1
Вереснь
А местный начальник этого санатория сказал,что ты выезжала.
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